「もう20歳なの!?」池田レイラ、8年前との比較ショットに反響！ 「大人になってる」「髪形変わらない」
お笑いコンビ・ 完熟フレッシュの池田レイラさんは9月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。8年前と現在の写真を公開しました。
【写真】完熟フレッシュ・レイラ、8年前と現在の写真に反響！
コメント欄では、「おお！キレイになったなぁ」「小宮さんの変化が無さ過ぎる」「良い写真」「あの時代って8年前だったのか」「レイラちゃんかわいー！」「めちゃくちゃきれいになっててエモい」「もう20歳なの⁉」「大人になってる」「髪形変わらないですねw」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「めちゃくちゃきれいになっててエモい」池田さんは「8年前→現在」とつづり、2枚の写真を投稿。お笑いコンビ・三四郎の小宮浩信さんとのツーショットを公開しました。1枚目は8年前の2人がカメラに向かってピースサインをする姿。2枚目は現在の写真で、8年前と同じポーズをしています。池田さんは当時のあどけない姿から大きく変わり、大人っぽい印象。変わらぬ2人の仲に、思わずほっこりする写真です。
「すてきな父娘」池田さんは8月17日の投稿で、「パパこと池田57CRAZYのお誕生日」とつづり、父であり相方でもある池田57CRAZYさんとの写真を公開しています。コメントでは、「おめでとうございます」「池田親子の仲の良さ、うらやましい」「すてきな父娘」との声が寄せられています。今後のコンビでの活躍も楽しみですね！
