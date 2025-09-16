¡ÖÁð´¢¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¡¡62ºÐÃËÀ¤¬»àË´¡¡ÂçÊ¬¡¦±±µÏ»Ô
14Æü¸áÁ°¡¢ÂçÊ¬¸©±±µÏ»Ô¤ÇÁð´¢¤êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿62ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¡¢¤ª¤è¤½5¥áー¥È¥ë²¼¤ÎÆ»Ï©¤ËÅ¾Íî¤·¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢±±µÏ»ÔÌîÄÅÄ®ÅÔ¸¶¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö°ì½ï¤ËÁð´¢¤êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬Å¾Íî¤·¡¢¿´ÇÙÄä»ß¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾Íî¤·¤¿ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¼êÅö¤Æ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤Î°²´¢Âçºî¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°²´¢¤µ¤ó¤Ï14ÆüÄ«¤«¤éÃÏ¸µ¤Î½»Ì±15¿Í¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¶è¤Î¸øÌ±´Û¶á¤¯¤ÇÁð´¢¤êºî¶È¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤ª¤è¤½5¥áー¥È¥ë²¼¤ÎÆ»Ï©¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£