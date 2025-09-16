µÜºêÎï²Ì¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓÈäÏª¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇåºÎï¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¼Â¶È²È¤ÎµÜºêÎï²Ì¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜºêÎï²Ì¡¢¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¤«¤éÈþµÓÈäÏª
µÜºê¤Ï¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥Ï¥ï¥¤¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥ê¥¨¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Þ¤µ¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Princess Rose¤ÏÌ¼¤ÎHanna¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨²ñ¾ì¤Ç¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·Èþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÇåºÎï¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ø¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
