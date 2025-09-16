ゆうちゃみ「すごいイケメン」“推し”がサプライズ登場 番組内で再会
【モデルプレス＝2025/09/16】モデルのゆうちゃみが15日、日本テレビ系「しゃべくり007」（毎週月曜よる9時〜）に出演。「推し」のサプライズ登場に驚く場面があった。
【写真】ゆうちゃみ＆ゆいちゃみ、グッズ購入した“推し”
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
◆ゆうちゃみ、大阪の「最終兵器」登場に感激
この日、大阪の魅力についてスタジオでトークしていると、「最終兵器いいですか？」と切り出したゆうちゃみ。「私の地元の布施っていうところに、『よしひろ』ってお好み焼き屋さんがあるんです」と地元のお好み焼き店を紹介し、「そこの働いてるお兄ちゃんたちすごいイケメンなんです」と推しの店員がいるのだという。「兄弟でやってるんですけど、イケメンすぎて事務所にスカウトされるほど」と顔が整っている店員を絶賛したゆうちゃみ。「もう会われへんくなって、昨日LINEで『お誕生日おめでとう』ってきてテンション上がった」と連絡があったことも嬉しそうに語った。
◆ゆうちゃみ、イケメン店員と家族ぐるみで食事会
すると、この日はお好み焼き店「よしひろ」の店員で兄の福田ジョーさん、弟の福田ジェイクさんがスタジオに登場。「え！嘘やろ！」と声を上げたゆうちゃみは「パパもめちゃくちゃハンサム。パパと自分のママとジョーと（私）でみんなで飲んで」と家族ぐるみの仲だとも明かした。
さらにお笑いコンビ・エルフの荒川から「何歳なんですか？」と質問が上がると、ジェイクさんとジョーさんはそれぞれ「21歳」「23歳」とコメント。荒川は2人の初々しい姿に「可愛い…」とにんまり。お笑いコンビ・紅しょうがの熊元プロレスも「（お好み焼き）焼いてくれるんですか？」と質問。ジェイクさんが「もちろん！」と即答すると、熊本は満足そうな笑顔で頷いていた。（modelpress編集部）
