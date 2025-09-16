花澤香菜、小野賢章と離婚発表後初のテレビ生出演 婚活特集は「他人事じゃない感じで…」
【モデルプレス＝2025/09/16】声優の花澤香菜が16日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に生出演。声優の小野賢章との離婚について触れる場面があった。
14日、自身のSNSを通じて小野との離婚を発表した花澤。番組冒頭、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一から「身も心もスッキリ…」といじられ、お笑いコンビ・ハライチの澤部佑からは「本人が言うならいいですけど（笑）」とツッコミが飛んでいた。
また、花澤は「婚活スペシャルとかやってたじゃないですか。すっごい他人事じゃない感じで…（笑）」と過去の放送について回顧。さらにボーイズグループ・OWV（オウブ）の浦野秀太が、割れたハートの絵が書かれている服を着用していたことから、花澤は「浦野くんがイジってます！」と指摘し、澤部は「離婚トレーナーじゃないか！」「衣装って何着かあるでしょ！」とコメントしていた。
小野と花澤は2020年7月に結婚を発表していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
