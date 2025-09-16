LE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤ÄT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤Î¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊKIM CHAEWON¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡¢T¥·¥ã¥Ä¤«¤éÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¥Á¥é¥ê
¥Á¥§¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¶À¤ÎÁ°¤Ç²«¿§¤¤¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¤È¥Ç¥Ë¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡×¡Ö²«¿§»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥¯¥í¥Ã¥×¥È¥Ã¥×ÁÇÅ¨¡×¡Ö¥é¥Õ¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
