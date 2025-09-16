LE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤ËÇ®»ëÀþ¡Ö½÷¿À¤Î¤è¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û5¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤ÎSAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLE SSERAFIM¥µ¥¯¥é¡¢ÂçÃÀ°áÁõ¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓµ±¤¯
¥µ¥¯¥é¤Ï¡ÖA dreamy schedule in LA¡ª¡×¤È¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÊó¹ð¡£¡ÖAGT and an unforgettable LA show¡ª¡×¤È¥¢¥á¥ê¥«NBC¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¡ÊAmerica¡Çs Got Talent¡¿ÄÌ¾Î¡§AGT¡Ë¡Ù½Ð±é¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¥Ç¥Ë¥àÄ´¤ÎÈþ¤·¤¤¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤È¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¶»¸µ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö½÷¿À¤Î¤è¤¦¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖLA¤Ç¤Î³èÌö¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
