¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¿§ÇòÈþµÓºÝÎ©¤Ä¡Ö¹ç¤ï¤»Êý¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/16¡Û¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¿§ÇòÈþµÓºÝÎ©¤Ä
¾®Åè¤Ï¡ÖHer lip to¤«¤é¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë´¶¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡£º£¤Ã¤Ý¤¤È´¤±´¶¤¬¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥ë¤ÇÊâ¤¤ä¤¹¤µ¤ÈÂÄ¹¸ú²Ì¤Î¤É¤Á¤é¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Ä¶½¨°ï¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤È¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÈþ¤·¤¤µÓ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹ç¤ï¤»Êý¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¿¿»÷¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥ê»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö¥³¡¼¥Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¿·ºî¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ÇÈþµÓÈäÏª
