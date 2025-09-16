ã·Æ£ÈôÄ»¤Ï¡Ö·Ù»¡24»þ¡×¤¬Âç¹¥¤¡¢¡Ö¤¢¤ì¸«¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤¤¡×
½÷Í¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Îã·Æ£ÈôÄ»¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥Ï¥Þ¥¹¥«ÊüÁ÷Éô¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òµó¤²¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
10·î¤«¤éÊüÁ÷ÏÈ¤¬60Ê¬¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Èã·Æ£ÈôÄ»¤¬¡¢¡È60Ê¬ÈÖÁÈ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤ä¤ê¤¿¤¤´ë²è¤Î¤¹¤ê¤¢¤ï¤»¤ò¼Â»Ü¡£¡È¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿ã·Æ£¤Ï¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òµó¤²¤ë¡£
¡Ö¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Ï·Ù»ëÄ£¤ÎÎò»Ë¤È³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÇîÊª´Û¡Ê¢¨Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¼þÊÕÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¤ËÈ¼¤¤2025Ç¯9·î15ÆüÉÕ¤±¤Ç°ì»þÊÄ´Û¤·¤¿¡Ë¡£ã·Æ£¤Ï¡ÖÇò¥Ð¥¤¤È¤«ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤ÈÀâÌÀ¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡Ö¡Ê·Ù»¡¥â¥Î¤Ë¡Ë¶½Ì£¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢ã·Æ£¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤è¤¯¡Ø·Ù»¡24»þ¡Ù¡¢¤¢¤ì¸«¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¹¥¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤â¡Ö¥ª¥ì¤âÂç¹¥¤¡¢¤¢¤ì¡£¤¢¤ì°ìÈÖÌÌÇò¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÆ±°Õ¡£ã·Æ£¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤¢¤ìÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²¿ÅÙ¤âð÷¤¤¤¿¡£
¥Ï¥Þ¡¦¥ª¥«¥â¥È¤Ï¡ÖÇ¯3¤¯¤é¤¤¤Ç¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡£ºÇ¹â¤À¤è¤Í¡£¥ª¥ì¡¢À»ÃÏ½äÎé¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ç¡Ê»¥ËÚ¤Î¡Ë¤¹¤¹¤¤Î¤Ç²¥¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Î¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ï¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ø¤³¤³¤À¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ã·Æ£¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤ÊÀ»ÃÏ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æã·Æ£¤Ï¡Ö¡Ê¥Ý¥ê¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ç¡ËÇò¥Ð¥¤¤â¼ÂºÝ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡Ø·Ù»¡24»þ¡Ù¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤Î´êË¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
