◇MLB ドジャース-フィリーズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が、フィリーズ戦で先発起用しHRを打たれたアンソニー・バンダ投手に肩を回して会話するシーンが見られました。

フィリーズの打撃陣はナ・リーグ本塁打王のカイル・シュワバー選手やブライス・ハーパー選手など、左バッターが上位打線に並びます。ロバーツ監督は中継ぎ起用してきた左腕のバンダ投手を、今季66試合目で初めて先発としてマウンドに送りました。

しかし、監督の奇策は実りません。バンダ投手は初回、シュワバー選手にいきなりライトへのソロホームランを打たれ、これが今季53号に。ナ・リーグ本塁打王を争う大谷翔平選手の目の前で4本差をつける、見事な一撃となりました。

さらにバンダ投手が続くハーパー選手に四球を与えると、ロバーツ監督は早くもマウンドへ向かい投手交代を告げます。このイニングを終えたあとには、ベンチに戻ったバンダ投手の横にロバーツ監督が座り、肩に手を回して何か話す様子が。期待に応えられなかったバンダ投手はその後、ベンチ内で悔しがりました。

なお、2番手として登板したエメ・シーハン投手はその後7回途中まで投げ、フィリーズ打線をわずか1安打に抑える好投を見せました。