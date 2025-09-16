2.5次元アイドルグループのすとぷりが14日、YouTube公式チャンネルでの生配信で、11月15、16日に神奈川・Kアリーナ横浜で、「すとぷり 歌ってみたライブ2025〜そろそろ歌みたも聴きたくない!?〜」を初開催することを発表した。

「歌ってみた」とは、2.5次元グループ、歌い手と呼ばれるインターネット上で活動するクリエイターたちが、既存の楽曲をカバーした動画を、YouTubeなどで公開する文化。若い世代を中心に親しまれて、いまや音楽シーンに欠かせないジャンルの１つだ。もちろん、すとぷりも９年前の結成以降、数えきれないほど多くの「歌ってみた動画」を公開してきている。今回は、全曲をそんなカバー曲で構成する特別ライブとなる。

ころんは「いろんなことやってきたから、もうボクたちに『初』な試みって無いかと思っているでしょうけど」と紹介すると、ジェルは「たしかに『歌ってみたライブ』ってやってなかったな」と、メンバーたちも新鮮な思いを語り合った。るぅとも「すとぷりワンマンライブは、１月のさいたまスーパーアリーナ以来。Kアリーナは音響も素晴らしいみたいで、楽しみ」と話した。

ライブ当日には、同じ所属事務所STPRの後輩グループのメンバーたちもゲスト出演する。ころんは「どんな曲を歌うか。いろんな曲をいろんな組み合わせで聴けます。まずは１人だけ紹介します」と、AMPTAKxCOLORSのあっきぃの出演を発表した。

2.5次元グループ、歌い手クリエイターだからこそのライブが、どんなものになるのか。新しい挑戦が始まる。