Æ£¿¹¿µ¸ã¡¢¡È15ºÐ¡ÉÇ¯²¼ºÊ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ë¹õÌøÅ°»Ò¤â¶ì¾Ð¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êºÊ¤Ë¤Ï¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡¡´é½Ð¤·µó¼°¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¡Ê42¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÊ¤ÇÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥Å¥¤µ¤ó¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¤¡ª¡ÄÆ£¿¹¿µ¸ã¤ò¼Í»ß¤á¤¿¥ß¥Å¥¤µ¤ó
¡¡¡¡Æ£¿¹¤Ï2024Ç¯5·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ø¥Ñ¥ó¥µ¡¼¸þ°æ¤Î#¤Õ¤é¤Ã¤È¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£11·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ25Ç¯8·î¤ËºÊ¤ò´é½Ð¤·¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºÊ¤È¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹õÌø¤«¤é¡Ö15ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢Æ£¿¹¤Ï¡ÖÃÎ¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ª¿©»ö¤Î¾ì¤Ç¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¹õÌø¤Ï¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤¹¤ë¤ÈÆ£¿¹¤Ï¡Ö³ä¤ÈÇÉ¼ê¤Ê¡£Ï»ËÜÌÚ¤Î¥Á¥ã¥é¤á¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êºÊ¤Ë¤Ï¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
