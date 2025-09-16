9月26日公開予定の映画『俺ではない炎上』。9月15日に都内の大学で「炎上体験イベント」が開催され、主演の阿部寛（61）らによるトークセッションが行われた。

【映像】就活生にエールを送る阿部寛

質問コーナーで、現在就活中の学生から「昔から“どうせこの会社受からないや”とか“ここは自分にはハードルが高いから無理だ”とか自分で限界を決めてしまうことが多い性格。みなさんが新しいことにチャレンジするときは、どうやって前向きな姿勢でチャレンジしていますか」と聞かれると、阿部は自身の経験を踏まえてエールを送った。

阿部「俺も“無理だ無理だ”ってずっと思ってきた人生。面接を受けたら絶対に落ちる。喫茶店とか行ったら『君、なんのために来たの？』って言われて、結構モジモジしちゃったりして。就職の面接とかでも落ちて、ほとんどのオーディションに落ちる。海外のオーディションにも落ちる。でも今やっている。自信がないのかもしれないけど、それって意外と人から見たら逆に個性だったり、良さだったりする。そういうところで見ている人もいると思ってほしい」

（『ABEMA Morning』より）