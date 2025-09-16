◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月15日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が15日（日本時間16日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席は見逃し三振に倒れ、不満顔を見せた。

3─4と逆転された直後の7回1死の第4打席は相手2番手・カーカリングと対戦。フルカウントからの6球目、97・5マイル（約156・9キロ）直球を腰を引いて見送ったが、球審はストライクのコール。見逃し三振に倒れ、不満そうな表情を見せ、ベンチに戻った。

それでも次打者・ベッツが3打席連続打点となる19号ソロを放ち、試合を振り出しに戻した。

ベッツはこの日、週間MVPを受賞。さらに野球での活躍に加えて社会貢献に尽力した選手に贈る「ロベルト・クレメンテ賞」の候補者30人が各球団から発表され、ドジャースからはベッツが選ばれた。この日の試合ではクレメントが背負った「21」を着用してプレーした。

大谷の初回の第1打席は相手先発左腕・スアレスに対し、フルカウントから見逃し三振。3回1死三塁の第2打席は四球を選び、今季自己最長となる20試合連続出塁を記録した。次打者・ベッツの中犠飛を呼び込んだ。

2─1の5回1死一塁の第3打席は一塁線を破る二塁打を放って二、三塁に好機を拡大。ベッツの中犠飛を演出した。

一発が出れば、ベーブ・ルースらに次いで史上6人目の2年連続50号に到達する。2試合ぶりのアーチに期待がかかる。

また、大谷はグラスノーが先発回避して緊急登板した5日のオリオールズ戦から中10日で16日（同17日）のカード2戦目での先発が決定。本塁打王争いを繰り広げるシュワバーとの直接対決に注目が集まっている。