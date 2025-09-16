ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¥ì¥¬¥·¡¼¤Î·Ñ¾µ¤Î¸¡Æ¤¿Ê¤á¤ë¡×¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî´Ø·¸¼Ô²ñ¹ç¤ò³«ºÅ¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç1¤«·îÀÚ¤êº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ßµÄÏÀ
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¡Ê10·î13Æü¡Ë¤Þ¤Ç1¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢À¯ÉÜ¤ÈµÈÂ¼ÃÎ»ö¤é¤¬²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢²ñ´ü½ªÈ×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÊÄËë¸å¤Î¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Î·Ñ¾µ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÀ®²Ì¤Î¸¡¾Ú¤È¥ì¥¬¥·¡¼¤Î·Ñ¾µ¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ©ÌÀÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÊÄËë¤¬10·î13Æü¤È1¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡È¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤âÎß·×¤Ç2100ËüËç¤òÄ¶¤¨¡¢¹õ»ú²½¤â¸«ÄÌ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ°ìÅÙ¡¢µ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¡¢±¿±Ä¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÄËë¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖËüÇî¤ÎÀ®²Ì¤È·Ð¸³¤ò¶¦Í¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢·è¤·¤Æ°ì²áÀ¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ËüÇî¤ò³«ºÅ¤·¤¿»ä¤¿¤Á¤ÎÀÕÌ³¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¥Ï¡¼¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Ç·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçºåÉÜ¡¡µÈÂ¼ÍÎÊ¸ ÃÎ»ö
¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¥Ï¡¼¥É¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¤Î·Á¤Î¤Þ¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢µÈÂ¼ÃÎ»ö¤Ï¡¢¹õ»ú²½¤¬¸«ÄÌ¤»¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¾êÍ¾¶â¤ò»È¤¤¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ì¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¡×¤Î°ìÉô¤ò¥Ï¡¼¥É¥ì¥¬¥·¡¼¤È¤·¤Æ¡¢º£¤ÈÆ±¤¸·Á¤Ç»Ä¤¹¤Ù¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
