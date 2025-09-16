俳優の安達祐実（44）の喜びの報告に、芸能界やファンから祝福が寄せられている。

【映像】 「祐実ちゃんそっくり」と話題の長女

安達は2005年にお笑いコンビ「スピードワゴン」の井戸田潤と結婚。翌年に第1子となる長女が誕生したが、2009年に離婚。2014年にはカメラマンの桑島智輝と再婚し、2016年に第2子となる長男が誕生。しかし2023年に離婚したことを発表していた。

2025年3月にはInstagramで、卒業証書と花束を手にほほえむ長女の姿を披露し、高校を卒業したことを報告。「祐実ちゃんに似てる」「絶対美人さん」などと話題になっていた。

9月14日の更新では、44歳の誕生日を迎え、笑顔でバースデーケーキと写る最新ショットを公開。「9月14日、誕生日。『おめでとう！』と幸せそうに笑ってくれる人たちに、生まれてきてくれてありがとう、と思う」とつづっている。

この投稿には俳優の相武紗季、川栄李奈、タレントの山口もえらが「いいね」を付け祝福。ファンからも「44歳とは思えないくらい美しいです」「すごく幸せそうで良かったです！」などさまざまな声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）