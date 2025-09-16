¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×17Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡Ö¤³¤Îµ¨Àá¤¬¤¤¿¡×²¾Áõ¤Ç¤ÎÆþ±à»Ï¤Þ¤ë
µ¨Àá³°¤ì¤ÎÌÔ½ë¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢17Æü¤«¤é½©¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç17Æü¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ö¥¶¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡ÈInto the Frenzy¡É¡×¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤â¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î°Ìò¡¦¥ô¥£¥é¥ó¥º¤¬¼çÌò¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ°¤Ë16Æü¤«¤é¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤é¤·¤¯²¾Áõ¤·¤Æ¤ÎÆþ±à¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Íè±à¼Ô¤Ï¡Ö½©¤¬¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¡Öµ¤²¹¤â½ë¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤»¤º¿åÊ¬Êäµë¡¦µÙ·Æ¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ±àÆâ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦»þ¤Ë¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤ÎÄêÈÖ¡¢¡È¤ª²Û»Ò¤ò¤¯¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤¿¤º¤é¤¹¤ë¤¾¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ª¥¢¡¦¥È¥ê¡¼¥È¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¤«¤Ü¤Á¤ã¤ä¹È°ò¤Ê¤É½©¤Î¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¦¥Ï¥í¥¦¥£¡¼¥ó¡×¤Ï¡¢10·î31Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£