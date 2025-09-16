【INNISFREE】人気グリーンティーラインから潤い守る化粧水＆クリーム登場

毎日の紫外線や気温差で、肌の乾燥や敏感さが気になる季節。そんな女性たちに寄り添うように、INNISFREEから待望の新作が誕生しました。「グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー」と「グリーンティー セラミド バリア クリーム」。美容茶葉とセラミドを掛け合わせた革新的な処方で、潤いバリアを守りながらうるもち肌へ導いてくれるラインナップです。

グリーンティー セラミド ミルク エッセンストナー

価格：160mL・2,420円（税込）



肌に素早く浸透⁴し、潤いを届けるミルク化粧水。スーパーグリーンティー™⁵がヒアルロン酸の5倍⁶の保湿力を発揮し、ふっくらとしたなめらか肌をキープ。

チェジュ島由来のセラミド²が乱れたバリアを整え、乾燥や敏感に傾いた肌を優しく守ります。とろみがありながら軽やかな質感で、角質層まで潤いを届ける新感覚の1本です。

発売日：2025年10月1日 先行発売、2026年1月16日 全国発売

ザ・レチノタイムの新作！シワ改善もカバーも叶える日中用クリーム

グリーンティー セラミド バリア クリーム

価格：50mL・2,970円（税込）



塗った瞬間に潤いバリア膜を形成し、乾燥肌や敏感肌を守る高保湿クリーム。スーパーグリーンティー™⁵と高純度セラミド²が角質層の隙間を満たし、潤いを閉じ込めます。

なめらかでベタつかないバターテクスチャーだから、朝のメイク前にも快適。毎日の使用で、ゆらぎにくい健やかな肌へ導いてくれる心強い相棒です。

発売日：2025年10月1日 全国発売

*² セラミドNP（保湿成分）

*⁴ 角質層まで

*⁵ チャ葉エキス、チャ種子油（全て保湿成分）

*⁶ in vitro試験結果：スーパーグリーンティー™と一般的なヒアルロン酸の有用性の比較による（社内比較）、原料特性に限る

長く愛されるグリーンティーライン

イニスフリーを象徴する「グリーンティーライン」は、16種類のアミノ酸を含む独自の美容茶葉から生まれた保湿成分を贅沢に配合。

肌質や年齢を問わず、すべての人の肌にみずみずしい潤いを与えます。クレンジングからスペシャルケアまで幅広い製品展開で、日常に寄り添うスキンケアシリーズです。

潤いバリアで、自信をまとう肌へ♡

乾燥や外的刺激に負けないためには、日々のケアで肌の潤いバリアを守ることが大切。

INNISFREEの新しい「グリーンティー セラミド」シリーズは、化粧水とクリームのシンプルケアでふっくらうるもち肌を叶えてくれます。

季節の変化に揺らぎやすい今こそ、健やかに輝く素肌を育てるための一歩を踏み出してみませんか？♪