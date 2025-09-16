＜不平等ですよね？＞「また？？別にいいけど」グイグイ家に来る人に困惑…。イヤな予感【前編まんが】
私はハルナ（32）。昔から友だちはあまり多くなく、親友と呼べる子がひとりいればいいと思うタイプでした。結婚をしてからは夫と一緒にいることが楽しくて、子どもが生まれてからは家族でいることが楽しかった。だからママ友はいらないと思っていたのです。わからないことがあれば先生に聞けばいいし、気を遣いながら一緒に過ごすのは大変。でも、子どもを産んだ時に同室だったアキコさん（32）が社交的な人で、誘われるがままにママ友となりました。
私はもともと「ママ友は大勢いらない」というタイプです。ママ友がひとりもいなくても平気かもしれません。でも、同じ病院で同じ病室、出産日も同じだったアキコさんから「ママ友になろう」と言われ、断る理由もないかと思い了承しました。
同じ日に生まれた子どもたちは、今3歳。月に2回遊ぶくらいの関係です。
アキコさんから遊びのお誘いがきました。場所はまた……わが家です。
わが家は庭がちょっと広く、水遊びや砂場やブランコで遊べます。だからわが家に来たいのだと思います。私も遠くに出かけるより、集まる場所がわが家の方がラクなので特に何も思っていませんでした。
今日もわが家で遊んでいると、アキコさんが突然こんなことを言ったのです。
アキコさんとママ友になり、月に2回ほど遊んでいました。毎回誘ってくれるのはアキコさん。遊ぶ場所はわが家というのが定番です。わざわざ遠出をするのも面倒だったため、それはそれで受け入れていました。
アキコさんは習い事でママ友ができたのか、お誘いのペースが落ちてきていましたが、まだ関係は続いています。
そんな時、アキコさんにママ友を紹介したいと言われたのです。私と仲よくなってほしい感じなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと
同じ日に生まれた子どもたちは、今3歳。月に2回遊ぶくらいの関係です。
アキコさんから遊びのお誘いがきました。場所はまた……わが家です。
わが家は庭がちょっと広く、水遊びや砂場やブランコで遊べます。だからわが家に来たいのだと思います。私も遠くに出かけるより、集まる場所がわが家の方がラクなので特に何も思っていませんでした。
今日もわが家で遊んでいると、アキコさんが突然こんなことを言ったのです。
アキコさんとママ友になり、月に2回ほど遊んでいました。毎回誘ってくれるのはアキコさん。遊ぶ場所はわが家というのが定番です。わざわざ遠出をするのも面倒だったため、それはそれで受け入れていました。
アキコさんは習い事でママ友ができたのか、お誘いのペースが落ちてきていましたが、まだ関係は続いています。
そんな時、アキコさんにママ友を紹介したいと言われたのです。私と仲よくなってほしい感じなのですが……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・海田あと