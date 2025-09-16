Ê¡²¬¡¦µ×Î±ÊÆ»Ô¤ÇÂ©»Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤Ì¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¡¡¡Ö¹â¹»Â´¶ÈÀ¸¤Ç¤¿¤á¤¿¤ª¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤º½êÆÀÀÇ»ÙÊ§¤¦É¬Í×¡×¡¡ÄÌÄ¢¤È°õ´Õº¾¼è¤µ¤ì¤ë
¡¡Ê¡²¬¸©·Ù¤¦¤¤Ï½ð¤Ï16Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÅÄ¼ç´ÝÄ®¤Î½»Ì±¤¬Â©»Ò¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÌ¾¾è¤ëµ¶ÅÅÏÃº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢ÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5·î¤´¤í¡¢Èï³²¼ÔÂð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÃË¤«¤é¡Ö¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¤ª¶â¤ÎÊ¬ÇÛ¤¬¤¢¤ë¡£Ê¬ÇÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï½êÆÀÀÇ¤ò»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£»ÙÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Â©»Ò¤µ¤ó¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯»ä¤ÎÃÎ¿Í¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢ÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤òÅÏ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ÃË¤ËÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤òÅÏ¤·¤Æ¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¡£