10·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é´Ú¹ñ¤Î¥Ë¥å¡¼¡¦¥³¥ê¥¢CC¤Ç¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¡Ö¥Ï¥ó¥Õ¥¡¡¦¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥¹¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¯¥é¥¦¥ó¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¸Å¹¾ºÌ²Â¤È»³²¼ÈþÌ´Í¤¬15Æü¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û2Ç¯Á°¡¢ºù¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À½ÂÌîÆü¸þ»Ò
4¿Í1¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢7¥«¹ñ¤Èº£²ó¤«¤é¿·Àß¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¡¼¥à¤Î·×8¥Á¡¼¥à¤Ç¤ÎÂÐÀï¡£Áª¼ê¤Ï¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë½ªÎ»¸å¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç·èÄê¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ï¸Å¹¾¡¢»³²¼¡¢À¾¶¿¿¿±û¡¢ÃÝÅÄÎï±û¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£º£µ¨¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤ò´Þ¤à3¾¡¡¢ÄÌ»»6¾¡¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼3¾¡¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¡ÈÆüËÜºÇ¶¯¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¡É¤À¡£¸Å¹¾¤Ï4¿Í¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì¡¢2Âç²ñÏ¢Â³¤Î½Ð¾ì¡£2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î25ºÐ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤À¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ç¥Á¡¼¥à¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¡£»ä°Ê³°¡Ê¤Î3¿Í¡Ë¤Ïº£Ç¯¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°ºÇ¾å°Ì¡Ê6°Ì¡Ë¤ÇÂç²ñ½é½Ð¾ì¤Î»³²¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆÎ×¤à¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¢¤ä¥¥ã¥Ç¥£¥Ð¥Ã¥°¤ÏÆü¤Î´Ý¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢Âç²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ºù¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Å¹¾¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¦¥¨¥¢¤òÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤È¥Ë¥³¥ê¡£¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡×°ÊÍè¤ÎÆü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦»³²¼¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¡¢¸Å¹¾¤Ï¥¿¥¤¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¡¼¥à¤òµó¤²¤¿¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¥ê¥Ç¥£¥¢¡¦¥³¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ï¥ë¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¡¢¥¦¥§¥¤¥ê¥ó¡¦¥¹¡¼¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»³²¼¤Ï¡¢¡ÖÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¥ß¥ó¥¸¡¼¡¦¥ê¡¼Î¨¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¥Á¡¼¥à¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£¸Å¹¾¡¢Èª²¬Æà¼Ó¡¢ºûÀ¸Í¥²Ö¡¢½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤Î4¿Í¤ÇÄ©¤ó¤À23Ç¯¤Ï¡¢Í½Áª¥×¡¼¥ë¤ÇÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÆü¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¾õÂÖ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤Ç¼«Ê¬¼«¿È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Ìó1¥«·î¸å¤ÎÀï¤¤¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
