ANAオープンの組み合わせ発表 石川遼は小平智、金子駆大と同組
＜ANAオープン 事前情報◇16日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞今季最後の北海道決戦が18日（木）から4日間の日程で開催される。これに先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。
【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼
2015年大会覇者の石川遼は小平智、金子駆大と同組になった。午前11時45分に10番からティオフする。連覇がかかる岩崎亜久竜は今季2戦目の金谷拓実、賞金ランキング1位の生源寺龍憲との注目グループに組み込まれた。来週の「パナソニックオープン」で史上最年少プロ転向を予定している15歳・加藤金次郎は、先日のマンデートーナメントをトップ通過して本戦出場権を獲得。予選は田中雄貴、松岡翔大郎と回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ANAオープン 初日の組み合わせ
最新！ 男子賞金ランキング
あなたの飛ばない原因はシャフトだった!? 32本を徹底分類≪写真≫
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング≪禁断のロボット試打≫
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち？
【写真】愛用のほうきを振り回す石川遼
2015年大会覇者の石川遼は小平智、金子駆大と同組になった。午前11時45分に10番からティオフする。連覇がかかる岩崎亜久竜は今季2戦目の金谷拓実、賞金ランキング1位の生源寺龍憲との注目グループに組み込まれた。来週の「パナソニックオープン」で史上最年少プロ転向を予定している15歳・加藤金次郎は、先日のマンデートーナメントをトップ通過して本戦出場権を獲得。予選は田中雄貴、松岡翔大郎と回る。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ANAオープン 初日の組み合わせ
最新！ 男子賞金ランキング
あなたの飛ばない原因はシャフトだった!? 32本を徹底分類≪写真≫
どのドライバーが本当に飛ぶのか？ リアルな飛距離ランキング≪禁断のロボット試打≫
あなたは見抜ける？ クイズ「偽物クラブ」はどっち？