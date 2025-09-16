お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（45）とウエストランドの井口浩之（42）が15日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。シニアが選ぶ面白い芸人ランキング“番外編”にツッコミを入れた。

番組では、60歳以上のシニア93人に「面白いと思う芸人」についてアンケートを実施。同率9位出川哲朗と千鳥・大悟、8位ロバート秋山竜次、7位かまいたち濱家隆一、6位中川家礼二、5位バナナマン日村勇紀、4位はナイツ塙宣之、3位サンドウィッチマン富澤たけし、2位明石家さんま。1位サンドウィッチマン伊達みきおという結果だった。

番外編では萩本欽一やタモリ、さらになぜか「長嶋一茂」の名前も。シニアからは「天然キャラが好き。口が悪くてぶっきらぼうだけど、他人を悪く言わない」「スーパースターの長嶋茂雄さんの息子さんですけど、追い詰められた時のコメントが超かわいくて、嫌みがなく、ずっと引き込まれ見てられる」と絶賛の声。

これに久保田は「怒られるぞ！」、井口は「芸人じゃないから！何で何票か入ったんだよ」と爆笑した。