劇場版「鬼滅の刃」世界で公開後に新記録続出…ウクライナでも日本アニメ映画歴代１位OP記録
「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、7月18日の初日からの公開60日間で興行収入（興収）330億5606万6300円、動員2304万2671人を記録した。さらに、8月から海外地域での公開を順次、開始しており、日本を含む全世界で15日までに総興行収入680億1524万3965円（1ドル145円換算）累計観客動員5500万4375人を記録した。製作・配給のアニプレックスが16日、発表した。
12日に封切られた北米では、興収7060万ドル（約102億3700万円）観客動員600万8511人を記録し、日本アニメ映画オープニング記録歴代No.1記録を26年ぶりに更新した。アニプレックスは「今後もさまざまな地域での公開を予定しており『鬼滅の刃』がさらに多くのファンへ広がっていくことが期待されます」とした上で11、12日に公開開始となった海外各地域で更新した、さまざまな記録を一挙に発表した。22年2月24日から3年7カ月近く、ロシアの侵攻が続くウクライナでも、興収31万8698ドル（約4621万1210円）動員6万7325人の日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録を樹立した。
＜北米＞
・日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（邦画歴代No.1オープニング記録）。26年ぶりに記録更新。（観客動員600万8511人・興行収入7060万ドル）
・2025年公開映画での前売券初日売上No.1。 日本アニメ映画前売券初日売上歴代No.1
＜中南米＞
・メキシコ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員235万302人・興行収入997万1071ドル）
・ブラジル 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員115万4949人・興行収入487万9496ドル）
・チリ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員31万9699人・興行収入223万3814ドル）
・ペルー 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員47万4283人・興行収入279万3088ドル）
・アルゼンチン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員28万5086人・興行収入240万4285ドル）
・コロンビア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員43万6953人・興行収入230万7108ドル）
・エクアドル 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員20万1383人・興行収入124万431ドル）
・ベネズエラ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員12万286人・興行収入37万2044ドル）
・ボリビア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員7万2772人・興行収入53万9460ドル）
・ドミニカ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4万8513人・興行収入27万4474ドル）
・パラグアイ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万9585人・興行収入13万9943ドル）
・中央アメリカ地域 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員42万8186人・興行収入254万6328ドル）
＜欧州＞
・英国 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員46万9633人・興行収入469万6331ドル）
・スペイン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員40万6772人・興行収入394万4297ドル）
・イタリア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員31万1488人・興行収入311万1276ドル）
・ポーランド 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員10万9359人・興行収入79万4992ドル）
・エストニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3914人・興行収入4万315ドル）
・フィンランド 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万2830人・興行収入26万3373ドル）
・ノルウェー 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万4081人・興行収入43万3756ドル）
・スウェーデン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3万2530人・興行収入57万5168ドル）
・ブルガリア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万6560人・興行収入9万2171ドル）
・クロアチア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万3432人・興行収入12万2467ドル）
・チェコ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万2708人・興行収入24万5097ドル）
・アゼルバイジャン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4871人・興行収入2万468ドル）
・アルメニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2880人・興行収入1万8446ドル）
・デンマーク 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万7669人・興行収入37万8050ドル）
・ジョージア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4003人・興行収入2万9580ドル）
・ギリシャ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万1200人・興行収入21万1448ドル）
・ハンガリー 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万5441人・興行収入21万4452ドル）
・アイスランド 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2609人・興行収入4万8660ドル）
・カザフスタン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万2708人・興行収入24万5097ドル）
・ラトビア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3754人・興行収入3万9463ドル）
・リトアニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員6924人・興行収入6万6505ドル）
・オランダ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4万9783人・興行収入79万3990ドル）
・ルーマニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4万8810人・興行収入24万5287ドル）
・セルビア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万836人・興行収入8万5527ドル）
・スロバキア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員9276人・興行収入9万4279ドル）
・スロベニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3320人・興行収入3万5340ドル）
＜中東・アフリカ＞
・サウジアラビア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員18万0754人・興行収入268万2585ドル）
・UAE 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員8万8787人・興行収入152万131ドル）
・バーレーン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員8511人・興行収入11万2164ドル）
・イラク 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万2331人・興行収入19万3005ドル）
・オマーン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万8142人・興行収入18万6136ドル）
・カタール 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万5546人・興行収入25万7968ドル）
・クウェート 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万9198人・興行収入45万8760ドル）
・シリア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4467人・興行収入2万2570ドル）
・イスラエル 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万603人・興行収入23万2256ドル）
・ヨルダン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員5652人・興行収入6万7705ドル）
・レバノン 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員5483人・興行収入4万7883ドル）
・トルコ 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員6万6127人・興行収入46万7922ドル） ・エジプト 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3万2261人・興行収入12万1624ドル）
・ナイジェリア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員1万787人・興行収入4万3112ドル）
・エチオピア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2648人・興行収入2177ドル）
・ケニア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員8180人・興行収入5万53ドル）
・南アフリカ地域 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員3万2484人・興行収入25万9830ドル）
＜アジア・大洋州＞
・インド アニメーション映画歴代No.1オープニング記録（観客動員190万7351人・興行収入536万4691ドル）
・モンゴル アニメーション映画歴代No.1オープニング記録（観客動員2万8510人・興行収入10万6287ドル）
・オーストラリア 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員20万8683人・興行収入321万4847ドル）
・ニュージーランド 日本アニメ映画歴代No.1オープニング記録（観客動員4万933人・興行収入49万3364ドル）