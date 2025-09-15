MAISONdes、新曲「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」が、10月11日放送開始のTVアニメ『グノーシア』OPテーマに決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「ヨワネハキ feat. 和ぬか, asmi」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜, ツミキ」など、SNSを中心に記録的なバイラルヒットを生み出し、累計ストリーミング数6億回を突破している、どこかに存在する架空のアパート“MAISONdes”。

このたびMAISONdesが、2025年10月11日(土)24:00〜より放送開始予定のTVアニメ『グノーシア』のオープニングテーマを務めることになった。

OPテーマとなる楽曲は 「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」。表記の通り、今回MAISONdesに”入居”する住人は、作曲編曲で国内外で熱狂的な支持を誇る Giga & TeddyLoid、歌唱ではホロライブ所属のVTuberの こぼ・かなえる と、”嘘から生まれた歌姫”こと、バーチャルシンガー重音テトという布陣で、強烈な存在感を放つ一曲となっている。重音テトがテレビアニメシリーズの楽曲に参加するのは初めてのこととなる。また、作詞はユニット DUSTCELL のメンバーとしても活動する Misumiが担当する。

疑心と欺瞞が交錯する『グノーシア』の世界観を鮮烈に映し出す「化けの皮」。

『グノーシア』と重なり合うことで生まれた「化けの皮」は、MAISONdesの新たな“部屋”から視聴者へ届けられる、物語を彩る特別な一曲となるだろう。

配信リリース日などの詳細は後日発表予定とのこと。MAISONdesの新境地となるアニメタイアップ、そして『グノーシア』の物語にぜひ注目してほしい。

＜アーティストコメント＞

こぼ・かなえる

テレビアニメ『グノーシア』オープニングテーマ「化けの皮」を歌わせて頂いている、こぼ・かなえるです！

アニメのオープニングテーマを歌うのは今回が初めてで、このようなご機会をいただき、とても光栄です！

この曲は、『グノーシア』の世界に関連する要素を多く用いているので、アニメと共に、この曲を楽しんでいただければ嬉しいです！よろしくお願いします！

Giga ＆ TeddyLoid

タイアップが決まった瞬間から、「この作品でどんな新しい挑戦ができるのか」と胸が高鳴っていました。

Kobo Kanaeruさんと重音テトの共演、そしてMisumiくんによるリリックを通じて、『グノーシア』が持つ謎めいた世界観と異世界的な空気感を表現できたと感じています。

●作品情報TVアニメ『グノーシア』2025年10月11日(土)24:00〜よりTOKYO MX、BS11ほか各局にて放送開始

TOKYO MX 毎週土曜 24:00〜

BS11 毎週土曜 24:00〜

とちぎテレビ 毎週土曜 24:00〜

群馬テレビ 毎週土曜 24:00〜

テレビ愛知 毎週土曜 25:45〜

MBS 毎週土曜 26:08〜

AT-X 毎週月曜 23:30〜

先行配信情報

ABEMA・dアニメストアにて毎週土曜24:00〜地上波同時配信

その他プラットフォームでも順次配信開始

※放送・配信日時は変更になる場合がございます

【STAFF】

原作：petit depotto

キャラクター原案：ことり（プチデポット）

監督：市川量也

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：松浦有紗

美術監督：鎌田麻友美・高田真理

撮影監督：野村達哉

音楽：深澤秀行

音響監督：納谷僚介

音響効果：川田清貴

音響制作：スタジオマウス

人狼監修：松崎史也

プロデュース：川勝徹（プチデポット）・木村吉隆（アニプレックス）

アニメーション制作：domerica

【CAST】

ユーリ：安済知佳

セツ：長谷川育美

SQ：鬼頭明里

ラキオ：七海ひろき

ジナ：瀬戸麻沙美

しげみち：関智一

ステラ：早見沙織

夕里子：悠木碧

コメット：佐倉綾音

シピ：中村悠一

ジョナス：津田健次郎

ククルシカ：――――

オトメ：花澤香菜

レムナン：大塚剛央

沙明：江口拓也

＜MAISONdesプロフィール＞

MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手を変えて、「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出している。地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。

