¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º LIVE Gift 2026¡×¾ÜºÙÈ¯É½¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´ÏÃ¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê²»³Ú²È¤¿¤Á¤Î¡Ö¥®¥Õ¥È¡ÊºÍÇ½¡Ë¡×¤òÂÎÆâ¤Ë°Ü¿¢¤µ¤ì¤¿¾¯Ç¯¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡£
º£²óÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º LIVE Gift 2026¡×¡£¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëGran¡úMyStar¤ÈDis=Cord¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹ë²Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤òÀ¸¤ÇÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÀ§Èó³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
10·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º character song album¡×¤Î½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¥³¡¼¥É¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º LIVE Gift 2026¡×
2026Ç¯3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16¡§00¡¡³«±é16¡§30¡¡½ª±é19¡§00 Í½Äê
¢¨³«¾ì¡¦³«±é»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¡§¥Ë¥Ã¥·¥ç¡¼¥Û¡¼¥ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§¥é¥¤¥Ö¡õ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
¢¨¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢³«ºÅ¤ä¸ø±éÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¿ï»þ¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð±é¼Ô
¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÌò¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥ÈÌò¡§°ËÅì·ò¿Í
¡¦¥·¥ç¥Ñ¥óÌò¡§°ÂÉô ½Ö
¡¦¥ê¥¹¥ÈÌò¡§ÀÐÌÓæÆÌï
¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥óÌò¡§È¬Âå Âó
¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£Ìò¡§º´Æ£ÂóÌé
¡¦¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥óÌò¡§Â¼À¥ Êâ
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§
¡¦SÀÊ¡§¡ï13,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨ºÇÁ°Îó¤«¤é8ÎóÌÜ¤Þ¤Ç
¡¦AÀÊ¡§¡ï10,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹Ô ¡ÊÃêÁª¡Ë
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë10¡§00 ¡Á 2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë18¡§00
¿½¤·¹þ¤ßURL¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿½¤·¹þ¤ß¤ÎºÝ¤Ë¤Ï10·î22Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º character song album¡×¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¥³¡¼¥É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë
ÃêÁª¿½¹þ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00 ¡Á 2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë18¡§00
¿½¤·¹þ¤ßURL¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00¡Á
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º character song album¡×
Gran¡úMyStar¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥¹¥È¡¿CV¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢°ËÅì·ò¿Í¡¢°ÂÉô ½Ö¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë¡¢
Dis¡áCord¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡¿CV:È¬Âå Âó¡¢º´Æ£ÂóÌé¡¢Â¼À¥ Êâ¡Ë
10·î22ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KICA-2631¡Á2
Äê²Á¡§¡ï4,950¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½é²óÉõÆþÆÃÅµ¡§
¡¦¡Ú¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º ¥¥ã¥¹¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û¥×¥ì¥ß¥¢Àè¹ÔÃêÁª¿½¹þ¥³¡¼¥É
¡¦¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¡¼¥É¥é¥ó¥À¥à1Ëç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä¡§
¢ö DISC 1
M1.NO FATE¡¿Dis¡áCord¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡¿Cv.È¬Âå Âó¡¢º´Æ£ÂóÌé¡¢Â¼À¥ Êâ¡Ë
M2.º²¤Î¤¿¤á¤Ë¡¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë
M3.Kiss¤È¥Ê¥Ï¥È¥à¥¸¡¼¥¯¡¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÊCv.°ËÅì·ò¿Í¡Ë
M4.¿Ê²½¤Î¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ÊCv.°ÂÉô¡¡½Ö¡Ë
M5.´Å¤±©²»¤ËÍð¤ì¤Æ¡Ä¡¿¥ê¥¹¥È¡ÊCv.ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
M6.DESTINY IS MINE¡¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë
M7.¥°¥é¥ó¡ú¥×¥í¥í¡¼¥°¡¿Gran¡úMyStar ¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥¹¥È¡¿Cv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢°ËÅì·ò¿Í¡¢°ÂÉô ½Ö¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
M8.°¦¤ÎÌëÁÛ¶Ê-¥Î¥¯¥¿¡¼¥ó-¡¿¥ê¥¹¥È¡ÊCv.ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
M9.Not a Marionette¡¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ÊCv.°ÂÉô¡¡½Ö¡Ë
M10.ÉÔ²ÄµÕ¤Ê»þ¤µ¤¨¤â¡Ä¡¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÊCv.°ËÅì·ò¿Í¡Ë
M11.¥ì¥¸¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î²»°è¡¿Dis¡áCord¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡¿Cv.È¬Âå Âó¡¢º´Æ£ÂóÌé¡¢Â¼À¥ Êâ¡Ë
M12.¸ò¶Á¶Ê¡úSTARS MELODY¡¿Gran¡úMyStar¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥¹¥È¡¿Cv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢°ËÅì·ò¿Í¡¢°ÂÉô ½Ö¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
M13.BEYOND¡úCLASSIC¡¿Gran¡úMyStar ¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¢¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¢¥ê¥¹¥È¡¿Cv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢°ËÅì·ò¿Í¡¢°ÂÉô ½Ö¡¢ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
Bonus Track
M14.º²¤Î¤¿¤á¤Ë Dis=Cord Ver.¡¿Dis¡áCord¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡¢¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡¿Cv.È¬Âå Âó¡¢º´Æ£ÂóÌé¡¢Â¼À¥ Êâ
¢ö DISC 2¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¼ýÏ¿¡Ë
¡¦Âè1ÏÃ¡Ö¤ªÁ°¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡¡½Ð±é¡§¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë¡¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÊCv.°ËÅì·ò¿Í¡Ë
¡¦Âè2ÏÃ¡Ö½µËö¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡¡½Ð±é¡§¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë¡¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÊCv.°ËÅì·ò¿Í¡Ë
¡¦Âè3ÏÃ¡Ö°Æ¤º¤ë¤è¤ê»º¤à¤¬ÁÛÄê³°¡×¡¡½Ð±é¡§¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ÊCv.°ÂÉô ½Ö¡Ë¡¿¥ê¥¹¥È¡ÊCv.ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
¡¦Âè£´ÏÃ¡ÖËÍ¤·¤«¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡¡½Ð±é¡§¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ÊCv.°ÂÉô ½Ö¡Ë¡¿¥ê¥¹¥È¡ÊCv.ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
¡¦Âè£µÏÃ¡Ö°Ç¤ØÆ¨¤²¤è¡×
½Ð±é¡§¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.È¬Âå Âó¡Ë¡¿¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡ÊCv.º´Æ£ÂóÌé¡Ë¡¿¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡ÊCv.Â¼À¥ Êâ¡Ë
¡¦Âè£¶ÏÃ¡Öºá¤ÈÊÌ¤ì¤È²¸ÊÖ¤·¡×
½Ð±é¡§¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.È¬Âå Âó¡Ë¡¿¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡ÊCv.º´Æ£ÂóÌé¡Ë¡¿¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡ÊCv.Â¼À¥ Êâ¡Ë
¡¦Âè£·ÏÃ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡ª¡×
½Ð±é¡§¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡ÊCv.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë¡¿¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡ÊCv.°ËÅì·ò¿Í¡Ë¡¿¥·¥ç¥Ñ¥ó¡ÊCv.°ÂÉô ½Ö¡Ë¡¿¥ê¥¹¥È¡ÊCv.ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
Å¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó
¡Ú¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§¤Þ¤·¤«¤¯¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ª¤¹¤ï¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É3ÂÎ¥»¥Ã¥È
¡ÊËÜÂÎ60mm³Ñ°ÊÆâ¡¢ÂæºÂ30mm³Ñ°ÊÆâ¡Ë
¡Ê¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¥ô¥§¥ó/¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£/¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡Ë
¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹¡§¥¹¥¯¥¨¥¢·¿´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê40¡ß40mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¡Ë¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ê76£í£í¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¡Ê5£ã£í¡Ë
amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±2Ëç¥»¥Ã¥È
Neowing¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê54x86mm¡Ë2Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì»ÈÍÑ¡Û
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É7Ëç¥»¥Ã¥È
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é▷ https://clasta.lnk.to/charactersongalbum
Blu-ray BOX
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º
9·î24ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§KIXA-91013¡Á4
²Á³Ê¡§¡ï19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡§Blu-ray2ËçÁÈ
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§Âè1ÏÃ¡ÁÂè13ÏÃ
±ÇÁüÆÃÅµ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§ ¥Î¥ó¥Æ¥í¥Ã¥×OP¡¦ED¡¿
¥Æ¥£¥¶¡¼PV¡¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼PV¡¿Dis¡áCord PV¡¿¥á¥¤¥óPV¡¿
Dis¡áCordÂè1ÏÃLIVE¥·¡¼¥óÌ¤¸ø³«Ver.¡¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
Å¹ÊÞÆÃÅµ¾ðÊó
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ¥»¥Ã¥È
¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡Ê²£70mm¡ß½Ä117mm¡Ë¡õ
¥â¡¼¥Ä¥¢¥ë¥È¡Ê²£52mm¡ß½Ä117mm¡Ë¡Ë¡õ56£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸¥»¥Ã¥È
¥¥ó¥¯¥êÆ²¡§ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ª¤¹¤ï¤ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É5ÂÎ¥»¥Ã¥È
¡ÊËÜÂÎ60mm³Ñ°ÊÆâ¡¢ÂæºÂ30mm³Ñ°ÊÆâ¡Ë
¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó/¥â¡¼¥Ä¥¢¥ë¥È/¥·¥ç¥Ñ¥ó/¥ê¥¹¥È/»°¸¶ÌÚ°©À¸
¥¹¥Æ¥é¥ï¡¼¥¹¡§2L¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§A6¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È
¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¡Ë
¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡§A6¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ü¡¼¥É
¡Ê¡¡Dis¡áCord¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»ÈÍÑ¡Ë
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A6¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ì¡¼¥È4¼ï¥»¥Ã¥È¡Ê¾ìÌÌ¼Ì»ÈÍÑ¡Ë
amazon¡§¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È£²L¥µ¥¤¥º¡Ê235¡ß184¡ß5Ð¡Ë
¡Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ¡Ë
HMV¡§57£í£í´Ì¥Ð¥Ã¥¸7¸Ä¥»¥Ã¥È¡Ê¾ìÌÌ¼Ì»ÈÍÑ¡Ë
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é▷ https://clasta.lnk.to/BD-box
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×
ÇÛ¿®Ãæ
Á´ÏÃÇÛ¿®Ãæ¡§U-NEXT¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¢ABEMA¡¢Amazon Prime Video¡¢AnimeFesta¡¢¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢DMM TV¡¢FOD¡¢HAPPY!Æ°²è¡¢Hulu¡¢J:COM STREAM¡¢Lemino¡¢milplus¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¢£Ò¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢TELASA¡¢Ponta¥Ñ¥¹¡¢RakutenTV
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
¡ÈÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¿·¤·¤¤²»³Ú¤ò¶¦¤Ë¡¼¡¼¡¼¡É
²»³Ú¡¦·Ý½Ñ¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÊ¬Ìî¤Ç
Ì¤Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡Ú»äÎ©¥°¥í¥ê¥¢³Ø±à¡Û¡£
¤½¤Î²»³Ú²Ê¤Ç¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê²»³Ú²È¤¿¤Á¤Î¡ÖºÍÇ½¡Ê²ÄÇ½À¡Ë¡×¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¼Ô¤¬
¡Ú¥®¥Õ¥È¡Û¤òÂÎÆâ¤Ë°Ü¿¢¤µ¤ì¡¢¤½¤Î²»³Ú²È¤ÎÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥±¥¬¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÅ¬¹çÀ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤â¤½¤Î°ì¿Í¡£
³Ø±à¤ËÊÔÆþ¤·¤¿¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥®¥Õ¥È¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Ãç´Ö¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤
²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¨¡¨¡¡£
°ÎÂç¤Ê²»³Ú²È¤Î°Õ»×¤òÌ¤Íè¤ØËÂ¤°Ì´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
²»³Ú(¥¨¥â¡¼¥¸¥ç¥ó)¤ÈVR¶õ´Ö(¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥º)¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹´ñÀ×¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼ ¤¬¤³¤³¤Ë³«±é
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡§UNISON¡ß¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
´ë²è¸¶°Æ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯
À½ºî»Ø´ø¡§¶â»Ò¾´»Ë
´ÆÆÄ¡§ÂçÄí½¨¾¼
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡§±Ê°æ¿¿¸ã
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§µÈÅÄ»ñ»Ò¡ÊUNISON¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§º´Æ£ÍÛ»Ò
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë
²»¡¡³Ú¡§Elements Garden¡ÊÆ£´Ö ¿Î¡¿ÅÔ´ÝÌºÂÀ¡¿ÃÝÅÄÍ´²ð¡Ë
²»³ÚÀ©ºî¡§¥¥ó¥°¥ì¥³¡¼¥É
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥×¥é¥Á¥Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡§°ËÅì·ò¿Í
¥·¥ç¥Ñ¥ó¡§°ÂÉô ½Ö
¥ê¥¹¥È¡§ÀÐÌÓæÆÌï
¥í¥¹¥È¡¦¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡§È¬Âå Âó
¥í¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¡§º´Æ£ÂóÌé
¥í¥¹¥È¡¦¥·¥å¡¼¥Þ¥ó¡§Â¼À¥ Êâ
»°¸¶ÌÚ°©À¸¡§Ï²ÀîÂçÊå
Â¾
¼çÂê²Î¾ðÊó
OP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥·¥ó¥®¥å¥é¥ê¥¹¥È¡× ÆâÅÄÍºÇÏ
ºî»ì¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¡¿ÃÝÅÄÍ´²ð¡ÊElements Garden¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§ÃÝÅÄÍ´²ð¡ÊElements Garden¡Ë
ED¥Æ¡¼¥Þ¡ÖBEYOND¡úCLASSIC¡×Gran¡úMyStar
¡Ê¥Ù¡¼¥È¡¼¥ô¥§¥ó¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡¦¥·¥ç¥Ñ¥ó¡¦¥ê¥¹¥È¡¿CV¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡¦°ËÅì·ò¿Í¡¦°ÂÉô ½Ö¡¦ÀÐÌÓæÆÌï¡Ë
ºî»ì¡§¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¡¡ºî¶Ê¡§Ludwig van Beethoven¡¿Wolfgang Amadeus Mozart¡¿Frédéric François Chopin¡¿Franz Liszt /¾å¾¾ÈÏ¹¯¡ÊElements Garden¡Ë¡¡ÊÔ¶Ê¡§Æ£´Ö ¿Î¡ÊElements Garden¡Ë
©CLASSIC¡úSTARS PROJECT
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ú¥¹¥¿¡¼¥º¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://classicstars-anime.com