¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡147±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¤Î21ÆüÀþ¤Ê¤É¤ËÃí°Õ
149.05¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
148.73¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
148.56¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
148.43¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
147.68¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
147.58¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.55¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
147.53¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.09¡¡¸½ÃÍ
146.65¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
146.64¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
146.16¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
146.10¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
º£Æü¤Î¹âÃÍ¤Ï147.54¤È¡¢21ÆüÀþ¤Î147.53 10ÆüÀþ¤Î147.57¤Ë¶á¤¤¤È¤³¤í¡£Æ±¿å½à¤¬¾åÃÍÄñ¹³¿å½à¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
