¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¾ÅÆî¤Ë¤¢¤ë¶¾Çþ²°¤Ç¤Î¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ÈÄÌîÍ§Èþ ¡Û ¡Ö¾ÅÆî¤Ç¹¥¤¤Ê¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¡×¡¡ÎÃ¤ä¤«¤ÊÇò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ç¡¡²Æ¤Î¶¾Çþ¤òËþµÊ
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢Çò¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤È¤¤¤¦ÁÖ¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤Ç¡¢ÏÂ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÉº¤¦Å¹Æâ¤ÎºÂÉß¤Ë¹ø¤ò³Ý¤±¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¡£
ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¾ÅÆî¤Ç¹¥¤¤Ê¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¡¡ ²¿¶¾Çþ¤¬¤¹¤¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢
¤¹¤À¤Á¤ÈÂçº¬¤ª¤í¤·¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¤½¤Ð¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¼«¿È¤Î¤½¤Ð¤Î¹¥¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#´ðËÜ¤Ï³û¤»¤¤¤í¡¡ #²Æ¤Ï¤¹¤À¤Á¶¾Çþ¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«¥ê¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤¿¥¨¥Ó¤ÈÎÐÁ¯¤ä¤«¤ÊÌîºÚ¤ÎÅ·¤×¤é¤Î²èÁü¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤ß´³¤·¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
