お笑いコンビ・とろサーモンの久保田かずのぶ（45）とウエストランドの井口浩之（42）が15日深夜、テレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。シニアが選ぶ面白い芸人ランキングに驚きの声を上げた。

番組では、60歳以上のシニア93人に「面白いと思う芸人」についてアンケートを実施。同率9位出川哲朗と千鳥・大悟、8位ロバート秋山竜次、7位かまいたち濱家隆一、6位中川家礼二、5位バナナマン日村勇紀、4位はナイツ塙宣之、3位サンドウィッチマン富澤たけし、2位明石家さんま。1位サンドウィッチマン伊達みきおという結果だった。

大悟のランクインに、久保田と井口は「えー！」「大悟さん？すごいな」とびっくり。大悟を選んだシニアからは「志村けんさんを慕っていたことはテレビで拝見しました。大悟さんも志村さんのようになるのか先が楽しみです。伸びしろはたくさんあると思い期待してます」との声が。

久保田は「バックボーンで志村さんが見える。年をとった人は志村さん好きな人多い。“あの人がかわいがってたから”っていう見方もできる」とコメント。井口は「期待してますからね、伸びしろに。まだまだ大悟さんは若者として扱われてる。これだけテレビ出てても伸びしろに期待されてる」と笑った。