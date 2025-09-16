¡ÚÂ®Êó¡Û¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¡¢ÆüËÜ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¼Â»Ü¡¡¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ï27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î16Æü¸áÁ°0»þ1Ê¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é°ú¤²¼¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤È¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î27.5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤òÅ¬ÍÑ¤·¡¢½¾Íè¤Î´ØÀÇÎ¨¤¬15¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÉÊÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÀÇÎ¨¤Î¡Ö¾å¾è¤»¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤ÏËÜÍè¡¢8·î7Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¼è¤ê¤¹¤®¤¿¡×´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ´ÔÉÕ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï7·î¤ÎÆüÊÆ¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Á¼ÃÖ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï4Æü¡¢¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£