ÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ°ú¤²¼¤²¼Â»Ü¡Ä8·î7Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ27.5%¤«¤é15%¤Ë¡¡¼è¤ê²á¤®¤¿´ØÀÇ¤Ï´ÔÉÕ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²Á¼ÃÖ¤¬Àè¤Û¤ÉÆüËÜ»þ´Ö¤Î¸á¸å1»þ¤¹¤®¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤ä¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²¤ÏÆüÊÆ¤ÎËÇ°×¹ç°Õ¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î16Æü¸á¸å1»þ1Ê¬¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î27¡¥5¡ó¤«¤é15¡ó¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁê¸ß´ØÀÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÇÎ¨¤¬15¡óÌ¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤ò°ìÎ§15¡ó¤È¤·15¡ó°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÇÎ¨¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·Ú¸ºÁ¼ÃÖ¤Ï8·î7Æü¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¼è¤ê¤¹¤®¤¿´ØÀÇ¤Ï´ÔÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¹ñºÝ¼èºàÉô¡Ë