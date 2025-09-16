夫の交友関係に細かく口出しするつもりはなくても、そこに女が絡むとなると、さすがに悶々とした気持ちになってしまいますよね。どれだけ夫が女友達だと言い張っても、本心まではわからず、さらには相手がどう思っているかさえも把握することはできません。

今回は、深夜まで女友達と飲み歩く夫に疑心暗鬼になる妻の話をご紹介いたします。

女友達と2人きりで飲みに行く夫

「毎日仕事をしながら、保育園に通う娘を育てています。夫は子どものことはかわいがってくれるけど、週に何度も女友達と2人きりで飲みに行き、帰りが深夜になることも。いくら友達っていっても、普通深夜になるまで飲んだりしませんよね……。夫も早く帰って家事を手伝ってくれたらいいのに『息抜きも必要だから』と言って、全部私に押し付けてくるんです。しかもその相手が女っていうのが、またモヤモヤしてしまって……。

既婚者だとわかってて深夜まで連れ回す女友達も無神経だし、もしかしたら夫のことを狙っているのかもしれないですよね。私の考えすぎかもしれないけど、週に何度も深夜まで女友達と飲み歩いていたら、疑心暗鬼にもなりますよ……」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 旦那さんが頻繁に女友達と飲みに行ってたら、いい気はしませんよね。男女なのでなにがあるかわかりませんし、相手が好意を抱いている可能性だってあります。奥さんを不安にさせている時点で、アウトですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。