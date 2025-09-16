¡Ú¥°¥é¥Ó¥¢¡Û¡ÖEXÂç½°¡×10·î¹æ¤ÏÆü¸þºä46¤ÎÂçÆÃ½¸¡£É½»æ¡õ´¬Æ¬¤Ï¶âÂ¼Èþ¶ê¤µ¤ó
¡Ú¡ÖEXÂç½°¡×10·î¹æ¡Û 9·î16ÆüÈ¯Çä ²Á³Ê¡§1,000±ß
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÁÐÍÕ¼Ò¤Ï¡¢·î´©¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»¨»ï¡ÖEXÂç½°¡×10·î¹æ¤ò9·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï1,000±ß¡£
¡¡10·î¹æ¤Ï¡¢9·î20Æü¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ÖÆü¸þºä46 ARENA TOUR 2025¡ØMONSTER GROOVE¡Ù¡×¤ò¹µ¤¨¤ëÆü¸þºä46¤ÎÂçÆÃ½¸¡£
¡¡É½»æ¤È´¬Æ¬¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢Æü¸þºä46¤Î¶âÂ¼Èþ¶ê¤µ¤ó¡£9·î17ÆüÈ¯Çä¤ÎºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ª´ê¤¤¥Ð¥Ã¥Ï¡ª¡×¤Ç¡¢W¥»¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¶âÂ¼¤µ¤ó¤¬¡¢¡Ö²Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¼ä¤·¤µ¤ò·¯¤ÈÊ¶¤é¤ï¤»¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¹æ¤Ç¤Ï¡ÖEXÂç½°¾Þ¡×¤Î¼õ¾Þ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¸Þ´üÀ¸¡¦²¼ÅÄ°á¼îµ¨¤µ¤ó¤¬Î¢É½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£»£¤ê¤ª¤í¤·¥°¥é¥Ó¥¢¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£