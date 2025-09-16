【満腹ダイエットレシピ】チンするだけなのに栄養満点「ブロッコリーとウインナーの豆腐リゾット」
メニュー選びに迷わないから続く！7日間で体の変化を実感できる神やせプラン
45歳の時に受けた健康診断の結果に一念発起し、食生活を見直し1年で14kgの減量に成功したハルさん。夫婦合わせて24kgやせたレシピをInstagramで発信し、「おいしくて大満足」「こんなに食べていいなんて！」と大反響を呼んでいます。
ハルさんが考案したレシピは、高たんぱく質＆低脂質が基本。豆腐や鶏むね肉、えのきたけといったスーパーで手に入る身近な食材を使い、ラクに作れるものばかり。炭水化物もしっかりとれるので、ストイックな制限食と違い満足感たっぷりです。
※本記事はハル著の書籍『がっつりなのにヘルシー！ 食事制限なしの新常識 満腹ダイエット食堂』から一部抜粋・編集しました。
■ブロッコリーとウインナーの豆腐リゾット
豆腐リゾットの基本形はこれ！チンするだけで簡単なのに栄養満点
【1人分 365kcal／P:20.4g／F:15g／C:40.6g】
材料（1人分）
Ａ冷凍ブロッコリー…3房
しめじ（ほぐしたもの）…20g
顆粒コンソメスープの素…小さじ1
ウインナーソーセージ…1本
Ｂ絹ごし豆腐…小1パック（150g）
雑穀ごはん…80g
無調整豆乳…100ml
粉チーズ…大さじ1/2
作り方
1.耐熱ボウル（大きめの耐熱スープカップなどでも）にＡ（冷凍ブロッコリーは凍ったまま）を入れ、ラップをふんわりとかけて電子レンジ（600W）で1分30秒加熱する。
2.1に輪切りにしたウインナーとＢを加え、豆腐を粗くつぶしながら混ぜる。
3.ラップをかけずに再び電子レンジ（600W）で4分加熱する。器に盛って粉チーズをかける。好みで粗びき黒こしょう（分量外）をふっても。
※P＝たんぱく質、F＝脂質、C＝炭水化物です。「好みで」と表記された材料は含まれていません。
