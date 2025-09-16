グリッド<5582.T>が急反発している。この日、九州電力<9508.T>向けに「石炭受払計画」を自動作成するＡＩシステムを開発し、苓北発電所（熊本県苓北町）で昨年８月に、松浦発電所（長崎県松浦市）で今年５月にそれぞれ運用を開始したと発表しており、好材料視されている。



石炭火力発電所では、発電に用いる石炭を海外から船で輸入し貯炭場に「積み付け」、その後、日々の発電量に応じてボイラーへ「払い出し」するが、「石炭受払計画」はこの「積み付け」と「払い出し」を日々の状況に合わせて決定する計画のこと。グリッドでは同システムを開発したことで、九州電の計画担当者の業務負荷の大幅な軽減や業務の自動化、属人化の解消に貢献した。



