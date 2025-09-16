モルフォ<3653.T>が大幅安で３日続落している。１２日の取引終了後、２５年１０月期の連結業績予想について、売上高を３７億円から３３億円（前期比横ばい）へ、営業利益を３億８０００万円から４０００万円（同８４．４％減）へ、最終損益を３億２０００万円の黒字から１億円の赤字（前期３億１００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



第３四半期までの進捗で、車載／モビリティ領域で顧客都合による開発計画の遅延があり、来期以降の売り上げ見通しとなった案件があることや、ＤＸ領域で大型案件の失注があったことなどが要因している。



なお、第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）決算は、売上高２３億３３００万円（前年同期比０．９％減）、営業損益９０００万円の赤字（前年同期１億３６００万円の黒字）、最終損益２億１０００万円の赤字（同１億６０００万円の黒字）だった。



