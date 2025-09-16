

熱中症の塩分対策について知っておきたいこととは（写真：freeangle／ PIXTA）

【図で見る】日本高血圧学会のホームページ

9月後半に入ったが、猛暑は続いている。気象庁は今後も全国的に高い気温が続くと予報する。

昨年9月の熱中症による救急搬送数は1万1503人で、消防庁が調査を開始した2008年以来過去最多だった。だが、今年はその数を大幅に上回る勢いで、9月1日〜7日の搬送者はすでに3776人。昨年の同時期の2881人を大きく超えている。

日本気象協会は自作の食塩水を推奨

ところで、今さら感はあるが、熱中症対策というと「水分と塩分を摂らないといけない」というイメージを持っていないだろうか。

環境省の熱中症予防情報サイトには、「こまめな休憩や水分補給・塩分補給をしましょう」とあるし、一般財団法人日本気象協会の「熱中症ゼロへ」にも、「熱中症対策のポイントは、水分補給だけでなく塩分補給！」とある。ここでは「自分で手軽に作れる食塩水もよいでしょう」と食塩水を飲むことも勧めているほどだ。



日本気象協会「熱中症ゼロへ®」HPより

こうしたメッセージを受けて、水分と一緒に、塩分入りのタブレットや塩あめ、塩こんぶなどを意識的に摂取していた人も多いと思う。

60代の男性Aさんもその1人。熱中症予防のためタブレットを頻繁に摂っていたところ、持病の高血圧が悪化。かかりつけ医から「塩分の摂りすぎ」を指摘されたという。

塩分を増やす必要はない？

実をいうと、熱中症対策として塩分を摂ったほうがいいかどうかについて、「摂らない」ことを推奨している組織もある。

それが日本高血圧学会で、先月4日、「2025年猛暑の夏における水分と塩分の取り方について〜熱中症を防ぎ、血圧を健康に保つために〜」という注意喚起文をホームページ上で発表した。

ここには「大量に汗をかいた場合でも、普通の食事を取っていれば塩分を増やす必要はありません」とある。



日本高血圧学会HPより

注意文によると、成人の日本人の食塩（塩分）摂取目標量は、1日当たり男性は7.5グラム未満、女性は6.5グラム未満。夏は発汗により塩分やカリウムといったミネラルが失われがちだが、日本人の食塩摂取量は普段から1日当たり平均10グラムと多く、必要量をはるかに超えているという。

高血圧の人はさらに男性、女性ともに塩分摂取を1日当たり6グラム未満に抑えることが求められており、原則として「夏の間も適切に減塩すること」が必要とされている。

つまり、同学会は「屋外での作業や運動で大量に汗をかいた場合でも、普通の食事を取っている人は塩分をわざわざ増やす必要はない」と助言しているわけだ。

確かに、WHO（世界保健機関) が推奨する成人の塩分摂取量は、食塩相当量として5グラム未満。日本人は目標量でさえ1.5倍程度で、実際の摂取量はそれよりも多い。

塩分過多の落とし穴は「飲み物」？

日本人の塩分過多の背景にあるのは、食習慣だ。

日本の代表的な食事といえば和食だが、みそやしょうゆなど、塩分量が多い調味料を使うことが多いうえ、保存食として漬物、梅干しや魚の干物といった塩味の強い食品も好んで食べている。

そこに加え、熱中症対策だからと塩あめやタブレットを毎日のように摂っていれば、汗として出ていく以上に塩分を摂っているおそれがある。

塩分過多の落とし穴は、意外なところにもある。スポーツドリンクや経口補水液だ。

同学会のホームページによると、種類によっても異なるが、スポーツドリンク500ミリリットルには約0.5グラムの塩分が入っている。さらにその上を行くのが経口補水液で、500ミリリットルにはその3倍の1.5グラムの塩分が含まれている。

同学会はこれらの飲み方についても、脱水時などには役立つとしたうえで、「スポーツドリンクに糖分が多く含まれていることはよく知られていますが、スポーツドリンクや経口補水液には多くの塩分も含まれています」と、注意を呼びかけている。

「スポーツドリンクは糖分が入っているから、甘くない経口補水液なら大丈夫だろう」と思って飲んでいると、塩分過多状態に陥るリスクがあるというわけだ。

なかでも、高血圧や心臓病、腎臓病の人がスポーツドリンクや経口補水液を飲む際には、かかりつけの医師に相談してほしいと、同学会は呼びかけている。

熱中症対策としての塩分摂取。摂ったほうがいいのか、摂らなくてもいいのか――。栄養と健康増進、病気予防対策に詳しい鳥取大学医学部社会医学講座健康政策医学分野教授の森田明美さんは、自身の見解について次のように話す。

「激しい運動によって大量の汗をかいたときや、長時間、高温の場所で労働したとき、下痢などで食事が十分に摂れないときなどには、やはり経口補水液や、塩あめなどで塩分の補給が必要となると考えています。

一方、普通の日に水分補給をする場合は、意識して塩分を追加補給する必要はないでしょう。塩分や糖分が含まれていないお茶や水で十分です」

経口補水液は、私たち人間の体液の濃度に近い生理食塩水と同じ性質を持っているため、腸管からの吸収スピードは水やスポーツドリンクより早く、効率がいい。熱中症にかかりそうなときに飲むことで、素早く体に吸収され、熱中症を予防してくれる。

同学会も「大量に汗をかいた時や脱水症状には大変役立ちます」と書いており、さらに詳細ページでは「発汗が多い場合には、水分とともに少量の塩分を補給することが望まれます」としている。

森田さんの意見も踏まえると、「状況や必要に応じて塩分は摂ったほうがいい。これらのドリンクを飲んだほうがいいときもある」ということになるだろう。

「習慣的に経口補水液やスポーツドリンクを摂っていると、塩分を過剰に摂取してしまうことになり、血圧が上がったり、血圧の下がりが悪くなってしまったりする。大事なのは摂り方です」（森田さん）

「こむら返り」は塩分不足か？

ちなみに、「足がつる（こむら返りを起こす）のは塩分が不足している」と聞いたことがある人もいるのではないか。ここにも注意が必要だ。

森田さんによると「足がつるのにはさまざまな原因があり、塩分不足はその一部」だそうだ。確かに、足がつる原因にはマグネシウム、カルシウム、カリウム、ナトリウムなどミネラルの不足がある。

だが、足がつるほどナトリウムが不足することは、通常の状態では考えにくく、ほかのミネラルによる可能性が高いという。足がよくつる人は、乳製品や大豆製品、葉野菜、魚介類など、ミネラルの多い食事を心がけることも大切とのことだ。

さて、ここまで読んで塩分の摂りすぎで血圧が上がっているかもしれないと、不安に思う人もいるだろう。

「気になる方は血圧計で測ってみて、いつもの血圧とどう違っているか確認されるといいでしょう。血圧計は、最近ではスポーツジムや地域のコミュニティセンターなど、さまざまな場所に置いてあるので、気軽に測れると思います」と森田さん。

この夏に一時的に塩分を摂りすぎたからといって、それだけでいきなり高血圧症になることはないそうだ。また、塩分に対する感受性は個人差も大きく、最近では“塩分摂り過ぎ＝高血圧”だけではないという考え方も出てきている。

だが、習慣的に塩分を摂りすぎている状態が続けば、高血圧の発症のリスクが高まるのは事実なので、これを機に熱中症対策の仕方を改めるといいかもしれない。

もちろん、血圧の高さを指摘されている人や現在、降圧薬などの薬を飲んでいる人は、かかりつけ医への受診の際に血圧が上がっていないか、それが熱中症対策による塩分摂取過剰の影響なのかどうかを、医師に相談してほしいとのことだ。

水分量は「尿」の色でチェック

最後に、1日当たりの水分補給量についても森田さんに聞いた。

「私たちが必要な水分は、1日2〜2.5リットルで、半分の1リットルぐらいは食事から摂っているとされています。通常であれば、1.2リットルぐらいの水やお茶などによる水分摂取が必要になります。

ただ、今年のような酷暑のときは、思った以上に汗をかいていたりして脱水状態になりやすいので、通常の水分補給では足りなくなる可能性があります。普段よりも少し多めに、例えば1日1.5〜2リットルを目安に水分補給をするといいでしょう」

水分が足りているかどうかは尿の色でもわかることがある。いつもより濃い尿が出ている場合は水分が不足している可能性が高いので、意識して多めに水分を摂取したほうがいいそうだ。

暑さが一段落するまであと少し。正しい知識で熱中症対策を行っていこう。

（井上 志津 ： ライター）