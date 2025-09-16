ホリイフードサービス<3077.T>が大幅高で３日ぶりに反発している。１２日の取引終了後、２５年１１月期の連結業績予想について、売上高を３０億８９００万円から３１億８０００万円へ、営業利益を５０００万円から１億１８００万円へ、純利益を３６００万円から１億１２００万円へ上方修正したことが好感されている。



予約獲得が想定を上回っていることに加えて、人流の多い時間帯を中心とした人員配置やデジタルを活用した効率重視の店舗運営を確立したことが奏功。また、原材料価格上昇への対応として、季節商品の入れ替えに合わせたグランドメニューの変更や価格の見直しなど、業態ごとにコストの最適化を進めていることも寄与する。なお、今期は決算期変更に伴い変則決算のため前期との比較はない。



出所：MINKABU PRESS