BTSのJUNG KOOK（ジョングク）が、アメリカから韓国へ9月16日に帰国。空港で捉えられた姿が「赤ちゃんペンギンのようで可愛い」と話題を集めている。

【動画】まるでペンギン？空港を歩くBTSジョングク 【動画】カルバン・クラインのショー会場に現れたジョングク①②③

■BTSジョングク、グレーのスウェットで帰国しお辞儀を連発

ニューヨーク・ファッションウィークに参加するため、アメリカに渡っていたジョングク。帰国の際にはCalvin Klein（カルバン・クライン）のグレーのスウェットに、キャップを被って空港に姿を見せた。

手を伸ばしてひょこひょこと歩き、丁寧にお辞儀をしながら歩くジョングク。その姿が、ファンの間では「ペンギンさんみたいで可愛い笑」「堂々とした赤ちゃん皇帝ペンギン！」「動物に例えられがちで可愛い」「ごめん赤ちゃんペンギンに見えた」と話題を集めている。

■BTSジョングクがNYでカルバン・クラインのショー出席

ジョングクはニューヨーク・ファッションウィークにて、カルバン・クラインの2026春夏コレクションのショーに出席。グレーのジャケットを爽やかに着こなしたジョングクの姿やインタビュー映像が、様々なファッションメディアで公開されている。