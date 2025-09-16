痛っ！ 激しく踏みつけて痛恨の一発レッド。ベンゼマ不在のサウジ名門がまさかの黒星発進。敵地でアル・ワフダに逆転負け【ACLE】
ついに幕を開けた2025-26シーズンのアジア・チャンピオンズリーグエリート。西地区では現地９月15日に、過去２度のACL制覇を経験しているアル・イテハド（サウジアラビア）が、アル・ワフダ（UAE）とアウェーで対戦した。
国内リーグで10度の優勝を誇るサウジの名門は、カリム・ベンゼマやエンゴロ・カンテが不在のなか、21分にスティーブン・ベルフワインの得点で幸先良く先制する。
だが、その後は難しい戦いを強いられることになる。37分にムハナド・アル・シャンキティが危険なファウルで一発退場に。ルーズボールの競り合いで相手の左足を強く踏みつけてしまい、VARが介入し、オンフィールドレビューの末、レッドカードが提示された。
数的不利のアル・イテハドは、62分にカイオ・カネのゴールを許し、同点に追いつかれる。時計の針は90分を回り、このまま引き分けかと思われた90＋８分に被弾。相手のCKの流れから、最後はルーカス・ピメンタに押し込まれた。
試合はそのままタイムアップ。アル・ワフダが２−１で劇的な勝利を飾り、アル・イテハドにとっては痛恨の逆転負けとなった。
なお、その他の試合は、シャルジャ（UAE）がアル・ガラファ（カタール）に４−３で競り勝ち、アル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）はナサフ（ウズベキスタン）を４−２でくだす。アル・ショータ（イラク）対アル・サッド（カタール）は１−１で引き分けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】一発レッドの“踏みつけ”ファウル。10人のアル・イテハドが無念の逆転負け
