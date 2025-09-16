生田絵梨花が自身のInstagramを更新し、福山雅治のライブを見に行ったことを報告した。

劇場公開中の映画『ブラック・ショーマン』で福山と共演している生田。

福山は現在ドームツアー『FUKUYAMA MASAHARU 35TH ANNIVERSARY DOME LIVE 2025 // SOUL』を開催中。9月14日と15日の2日間にわたって埼玉・ベルーナドーム（西武ドーム）での公演が行われ、生田はその公演を見に行ったようだ。

生田は「福山雅治さんライブ ベルーナドーム 最高でしたッ！！！！楽しさの余韻がつづく帰り道」と、テンション高めのコメントを添えて、ライブグッズの光るシンクロライトバングルを片方の手首につけて、もう片方の手でスポーツタオルを持ち、黒のツアーTシャツ姿で元気にはしゃいでいる姿（1・2枚目）を公開。ブレブレの写真からもテンションの高さがうかがえる。

ツアーグッズをしっかりと身に付けている様子が分かる、笑顔のショット（3枚目）も公開。

ハッシュタグを使って「福山雅治さん 35周年おめでとうございます！」という祝福メッセージも記している。

