16日13時現在の日経平均株価は前週末比135.75円（0.30％）高の4万4903.87円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は959、値下がりは596、変わらずは60と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を42.04円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が27.01円、ＴＤＫ <6762>が24.56円、ディスコ <6146>が20.39円、信越化 <4063>が16.04円と続く。



マイナス寄与度は47円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が24.31円、日東電 <6988>が14.18円、テルモ <4543>が13.51円、任天堂 <7974>が9.45円と続いている。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、精密機器、輸送用機器、卸売と続く。値下がり上位にはその他製品、不動産、小売が並んでいる。



※13時0分3秒時点



株探ニュース

