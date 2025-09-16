Photo: 山田洋路

いまやスマホの充電切れは、単なる不便を超えて、仕事のテンポを乱す脅威です。そこで試してみたのが、ステーション一体型・双方向充電器「KWJ-111」。結論を先取りすれば、これはモバイルバッテリーの進化形というより、「充電習慣のアウトソーシング装置」でした。

ワンタッチで瞬時に電池スワップ

Photo: 山田洋路

そもそも従来のモバイルバッテリーは、スマホを充電するために「それ自体を充電する」というタスクが必ず発生しますよね。バッテリーが大容量化したことで、かえって充電タイミングを測るのが難しくなった感があります。

「KWJ-111」に関していえば、充電するというより、シャープペンシルの芯を補充する感覚に近いです。

本体側面のボタンをカチッと押す。すると、小気味よい感触と共にフタがポップアップします。空の電池を取り出し、充電ステーションにストックしてある電池と入れ替える。これだけでフル充電状態で使えます。

書斎に据えた「エネルギーステーション」

Photo: 山田洋路

スマートな充電体験を完成させるのが、専用の充電ステーションです。最大4本の21700リチウムイオン電池を同時に充電できるこのステーションを、僕はデスクに設置してみました。

帰宅後、使い終えた電池を空スロットへ挿し、替わりに充電済みのもの補充…。わずか数秒のルーティンが、「モバイルバッテリーを充電しなきゃ」というタスクを、頭のメモリから追放します。

電池1本で5000mAhと、1回スマホを充電したら潔く取り換えられる容量なのも丁度いいです。

何より、常にフルパワーの電池がスタンバイしている安心感は、一度体験すると手放せなくなります。

本体40gという存在感のなさ

Photo: 山田洋路

モバイルバッテリー本体は40gと、キーケースより軽く、正直なところバッグの隙間に滑り込ませても、出番がなければその存在を忘れてしまうほどです。

本体にはType-Cコネクタ（Lightningのタイプも選べます）が巧みに隠されていて、必要なときだけポップアップして使います。おかげで充電ケーブルを別に持ち歩く必要がなく、「絡まるストレス」をバッグの中から退場させてくれました。

充電を背後で処理するインフラを自宅に

Photo: 山田洋路

余計なタスクを1つでも減らして集中力を守りたい、持ち物を軽量・少量化してフットワークを高めたい…というときには「KWJ-111」が、期待に応えてくれそう。「常にフルパワーが待機している」という安心は、思いのほか、思考リソースを別の創造的タスクへ再配分してくれます。

未来の電源を先行配備し、小分けの電池をローテーション活用する「安心エコシステム」が、日々の心の余裕にどれだけ貢献してくれるか、ぜひ一度、その可能性を覗いてみてください。

Photo: 山田洋路

