磁気リングでMagSafe MODするとさらによし。

メリッとハリッとくっきりした音が楽しめるUSB DAC。良い音が欲しいなら積極的に手に入れるべきアイテムです。

このFiio（フィーオ）の「QX13」がおすすめできるのでピックアップしてみました。うまいところを突いた仕様なんですよコイツ。

懐かしのUAC1.0対応

まず背面にマグネットが入っています。iPhoneのMagSafeに合わせているから、iPhoneや磁気リングをつけたAndroidにそのまま背負わせられます。いちいちゴムバンドなどで固定しなくていいから使いやすいし、中間ケーブルに重さが乗っからないのでコネクタ部が劣化しにくい。気が利いてるよなー。

そしてドライバー不要で、ゲーム機でもすぐに使えるUSB Audio Class 1.0ことUAC1.0モードを備えているのもポイント。90年代末生まれ、USB 1.1時代のUSBオーディオ規格なので古臭いヤツなんだけど安定しているし、Nintendo Switch 2でも使えるのは大きいでしょ。

UAC2.0が動くWindowsやスマホなら、PCM 768kHz/32bit、DSD512ハイレゾも再生できるし、使い勝手よさそうです。ディスプレイが大きくて見やすいし、パワフルなところもいいね！ 価格は4万4000円です。

