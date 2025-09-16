阪神優勝で藤川球児監督が証明したこと 赤星憲広「これを達成したっていうのはすごく大きい」
元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』で10日に公開された動画「赤星が勝手にMVP発表!!」に出演。阪神の優勝で、藤川球児監督が証明したことを語った。
赤星憲広氏
○藤川球児監督から言われていたこと
阪神の優勝を振り返り、赤星氏は「コーチ経験も監督経験もない人が(監督として)どうなんだって、いろんな人が言いますけど、藤川監督がしっかりと結果を出してくれましたので、関係ないって話ですよね」と持論を展開する。
続けて、赤星氏は「皆さん、覚えてますか? 今年の最初、藤川監督になったとき、ヘッドコーチもたてなかった。『初めての監督なのに、ヘッドコーチおらんくて勝てるか!』って言ってた。いりませんでしたね」とも述べ、「実は、藤川監督から『ヘッドコーチがどのくらい必要かってこともそうだし、一回も経験がない人間が勝てるかって、みんな言ってるけど、絶対証明しますから』って言われてたんです」と告白。
その上で、赤星氏は「これを達成したっていうのはすごく大きいと思う」と賛辞を贈りつつ、「ただ、ヘッドコーチは置かなかったけど、藤本コーチと安藤コーチの2人が、ヘッドっていう名前(肩書)じゃないけど、ヘッド的な立場で支えてくれたことがすごく大きかった」と自身の見解を明かしていた。
【編集部MEMO】
『赤星憲広の入ってねぇーんだよ!』は、「LITEVIEW」アプリで毎週月曜(20:00〜20:30)に放送されている音声番組。『Going! Sports&News』(日本テレビ系)や『情報ライブ ミヤネ屋』(読売テレビ)などで野球解説者として活躍する赤星憲広氏が、“ならでは”の野球トークを繰り広げる。番組には不定期でゲストも登場。これまでに、濱中治氏や八木裕氏をはじめとする阪神のOB選手や、オリックスのT-岡田や中川圭太らが登場している。公式YouTubeチャンネルでは、番組のダイジェスト版が配信中。
