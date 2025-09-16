それでは話が変わってくる。安田大サーカスのクロちゃんが9月12日、「ABEMA BOATRACE COLORS『ときめきファンファーレ』」にMCとして生出演。共演者たちからの提案に、即ツッコミを入れる場面があった。

【映像】すしデートについて語るクロちゃん

当番組はクロちゃん、元AKB48の岡部麟、元モーニング娘。の田中れいながそれぞれチームリーダーとなり、各チームでボートレース予想やミニゲームで勝負する内容。“クルーちゃん”と呼ばれるチームのメンバーたちは週替わりで3人が集結し、その日、一番活躍した者にはMVPの称号が与えられるルールだ。

このMVPを1シーズンで最も獲得した貢献人には、クロちゃんが自腹でご馳走。4月から7月までの“1stシーズン”では、岡部チームに属する元ラストアイドルの岡村茉奈が高級すし店でのランチという恩恵を受けた。冒頭、その話題で盛り上がると、ABEMAアナウンサーの西澤由夏が「食べ物以外でもいいんですか？」と質問。周囲が食い付くと、クロちゃんは「食べ物以外はちょっと分かんない」と答えた。

すかさず西澤アナが「バッグとか？」と例を出した際には、岡部も「バッグ、いいですねぇ」と反応。クロちゃんは「バッグって…」と苦笑した後、「俺が連れて行くって、ただのパパ活じゃん、それ！」と指摘した。続けて、「違うって！」とひと言。「『これ欲しい！』『あぁ、いいよ』って…。で、そこで終わりなんでしょ？意味分かんないから！」と述べると、「ダメ！食べ物！」と強調し、さらなる共演者たちの笑いを誘った。

（ABEMA／BOATRACEチャンネルより）

