「カジュアル服ばかり」な人へ！【GU】1枚持っておくと安心♡「きれいめブラウス」

普段はカジュアルコーデが多い人も、突然のお呼ばれや子どもの行事など、きれいめな服が必要になる場面は意外と多いもの。そんなときに役立つのが「きれいめブラウス」。パンツ・スカートどちらとも相性が良く、控えめな小物を合わせれば即きちんと感のあるスタイルに。今回は【GU（ジーユー）】から、いざというときに頼れるブラウスをご紹介します。

甘さ控えめな上品スタイルに

【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（税込）

首元のボウタイが華やかさを添えつつも、甘すぎないデザインが魅力のブラウス。ボウタイを結んでフェミニンに仕上げるのも◎ シンプルな無地なので、タイトスカートにインすればフォーマルに、ジーンズやワイドパンツと合わせれば程よく抜け感のある大人カジュアルに。

「大人可愛い」を楽しめるフリルブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

襟元と袖口にあしらわれたフリルが、コーデをグッと華やかに引き寄せてくれそう。一枚で女性らしさときちんと感を両立できるブラウスは、オンオフ問わず活躍が見込めます。かっちりしすぎず柔らかい雰囲気なので、普段カジュアル派の人でも取り入れやすいかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M