HOSHI（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/16】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、入隊当日である16日に自身のInstagramを更新。坊主姿にヘアカットする様子を公開した。

【写真】SEVENTEENホシの坊主姿 入隊日に公開

◆入隊のHOSHI、坊主姿公開


入隊当日となった16日、ホシは「行ってきます」と添えて、メンバーのディエイト（THE 8）に髪を切られる様子を公開。すっきりとした坊主姿で、現在ツアー中のSEVENTEENメンバーと一緒に集合写真を撮る姿も公開している。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】