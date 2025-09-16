SEVENTEENホシ、入隊日に坊主へのカットの様子公開「行ってきます」
【モデルプレス＝2025/09/16】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のHOSHI（ホシ）が、入隊当日である16日に自身のInstagramを更新。坊主姿にヘアカットする様子を公開した。
【写真】SEVENTEENホシの坊主姿 入隊日に公開
入隊当日となった16日、ホシは「行ってきます」と添えて、メンバーのディエイト（THE 8）に髪を切られる様子を公開。すっきりとした坊主姿で、現在ツアー中のSEVENTEENメンバーと一緒に集合写真を撮る姿も公開している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆入隊のHOSHI、坊主姿公開
