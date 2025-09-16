“ブリッジ芸”で話題のグラドル、美くびれあらわの最新ショットが「現代版ラムちゃん」と話題
元アイドルでグラビアアイドル、タレントの椚（くぬぎ）マイカが15日にインスタグラムを更新。美くびれあらわの最新オフショットを披露すると、ファンから「現代版ラムちゃん」「可愛い〜」といった反響が寄せられた。
【写真】椚マイカ、スタイル抜群！ 美くびれあらわ（ほか3枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
オフショットの中で椚は、ヒョウ柄のチューブトップ姿を披露。デコルテやウエストをあらわにした彼女が、笑顔でカメラを見つめる様子が複数公開されている。
「夏最後、みんな何したの〜」と呼びかけたこの投稿に、ファンからは「現代版ラムちゃん」「むっちゃくちゃ可愛い〜」「街にいたら3度見する」などの声が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）
【写真】椚マイカ、スタイル抜群！ 美くびれあらわ（ほか3枚）
椚は1996年6月22日生まれ、東京都出身の29歳。ガールズロックグループのメンバーとして活動開始後、アイドルグループ「MELTЯAGE」に加入。ところが、2022年2月に「ライブの無断欠席」などを理由に運営側から解雇が言い渡され、その際の運営側が公表した「もうガチでムリ」という異例のコメントが一部界隈で話題に。その後はグラビアアイドルとして活動するほか、TikTokなどで自慢のバストを強調したブリッジを披露する「ブリッジ芸人」としても話題に。
「夏最後、みんな何したの〜」と呼びかけたこの投稿に、ファンからは「現代版ラムちゃん」「むっちゃくちゃ可愛い〜」「街にいたら3度見する」などの声が集まっている。
引用：「椚マイカ」インスタグラム（＠nemi__goro）