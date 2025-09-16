RIKACO、子どものころの貴重な写真に反響「ずっとカッコよ」「6歳とは思えない手足の長さと美しさ」
モデルでタレントのRIKACOが、16日までにインスタグラムを更新。子どもの頃の写真を公開すると「かわいい」「スラリと素敵」など反響が集まっている。
【写真】RIKACO、圧倒的プロポーションでハワイを満喫
RIKACOは「父がお神輿が好きで産まれ育った横浜のお祭りのあちこちについて回ってた頃、この写真は6歳頃、お神輿の上にあげてもらい（提灯の絵文字）を持ち盛り上げてました」とつづり、子どものころに撮影されたモノクロショットを公開。神輿の上に乗って提灯を掲げる姿がカッコよく、6歳とは思えないほどスタイルがいい。
また、コメント内では「粋な親子だと言うことで、ちまたでは少し有名な親子でした 小学生は父とお神輿での思い出がたくさんあります！ おかげで中学生ではお神輿を担いでました」と当時の思い出も語られている。
この投稿にファンからは「可愛い過ぎ」「6歳とは思えない手足の長さと美しさ」「当時からスラリと素敵でした」「ろ、ろ、6歳!? 中学生位に見えるんですが」「ずっとカッコよ」など、驚きや称賛の声が上がっていた。
■RIKACO（りかこ）
1966年3月30日生まれ。神奈川県出身。13歳でモデルとして芸能界デビュー。17歳でタレント、女優に転身し『浅草橋ヤング洋品店』（テレビ東京系）や『ひとつ屋根の下』（フジテレビ系）などの人気番組に出演。
引用：「RIKACO」インスタグラム（@rikaco_official）
